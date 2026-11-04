Vinculan a proceso a conductor por atropello de Viviane García

El conductor, identificado como Luis Ángel “N”, de 26 años, presuntamente huyó del lugar; Sin embargo, después fue encontrado y detenido

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El presunto responsable de atropellar a Viviane García, de 15 años, fue vinculado a proceso y enviado a prisión preventiva. La menor permanece en terapia intensiva debido a las graves lesiones.

Juez fija dos meses para la investigación complementaria

El accidente ocurrió el pasado 24 de octubre en Guadalupe. El conductor, identificado como Luis Ángel “N”, de 26 años, presuntamente huyó del lugar; Sin embargo, después fue encontrado y detenido.

El abogado de la familia, Erick Trujillo, informó que un juez fijó dos meses para concluir la investigación complementaria.

“No ha mencionado nada. De hecho, todo ha sido a través de su abogado, pero simplemente se encuentran tratando de responder con una calidad moral, más no aceptando propiamente la responsabilidad del hecho. Es una estrategia que tienen como defensa, pero pues obviamente quién se va a ser responsable de una manera moral si no tiene culpa en un hecho delictivo. Planeamos que no o la esperanza de que no haya ninguna modificación de la variación de medida cautelar”, dijo.

Familia pide apoyo para la hospitalización de Viviane

Mientras avanza el proceso legal, la familia enfrenta gastos médicos que ya podrían superar los 500 mil pesos.

Por ello, los padres de la adolescente, Jaime Almazan y Blanca Valdez, pidieron apoyo a la ciudadanía para cubrir la hospitalización y futura rehabilitación.

“Con lo que nos puedan ayudar más que nada para los gastos que son tanto del hospital como de los cuidados que vamos a tener que llevar con nuestra niña. No es nada con fin de que nosotros queramos o a veces hasta nos da vergüenza, pero sí es algo que sí vamos a necesitar porque yo no pienso que la cuenta vaya a ser de menos de 500 mil y los 500 mil ya iban en 2 días y ya mi niña tiene 10 días internada ahorita en el hospital” “Estoy eternamente agradecida con todos los que han apoyado a mi hija. Dios me los bendiga. Sé que Dios está obrando y así como dice mi esposo, realmente nos da vergüenza porque a veces uno nunca cree que va a pasar por estas situaciones, pero ahorita no se trata de vergüenza, se trata de empatía. Estamos orando bastante porque nuestra niña principalmente salga”

Viviane fue sometida a tres intervenciones quirúrgicas complejas, incluyendo una craneotomía, una cirugía adicional en la zona cerebral y un procedimiento exploratorio en el área abdominal.

Además, podría necesitar otra cirugía para colocarle una placa craneal y terapias para recuperar la movilidad y el habla.

Sus familiares esperan su recuperación y piden que el caso no quede impune.

Quienes deseen apoyar a la familia pueden realizar su donativo a través de la siguiente cuenta BBVA: 4152 3138 3823 5344, a nombre de Jaime Almanza, padre de la joven.