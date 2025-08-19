Vinculan a proceso a coach de natación acusado de abuso sexual

Al acusado se le impuso prisión preventiva y se encuentra internado en un Centro de Reinserción Estatal por el presunto abuso a una menor de siete años

El instructor de natación identificado como Daniel "N", de 47 años de edad, fue acusado de cometer presunto abuso sexual en contra de una menor de 7 años, por lo que fue vinculado a proceso por un juez de control.

Los hechos ocurrieron el pasado 5 de agosto en calles de la colonia Villa Mitras, en Monterrey, cuando al terminar su clase de natación la menor fue invitada por el investigado a convivir con él y dos de sus sobrinos menores de edad con el permiso de la madre de la víctima.

Aunque el juez resolvió la situación jurídica del imputado dictando en su contra auto de vinculación a proceso solo por el delito de abuso sexual, también se le investiga por corrupción de menores

Al acusado se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y se encuentra internado en un Centro de Reinserción Estatal, además se fijó plazo de un mes para cierre de investigación.