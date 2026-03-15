Vinculan a proceso a cinco tras enfrentamiento en Lampazos

De acuerdo con la autoridad, los hechos ocurrieron el 11 de marzo, cuando elementos de Fuerza Civil realizaban recorridos de vigilancia en la colonia Zertuche.

Un juez vinculó a proceso a cinco hombres detenidos tras un enfrentamiento con elementos de seguridad en el municipio de Lampazos de Naranjo.

Identifican a cinco detenidos tras enfrentamiento

Quienes fueron identificados como Ángel “N”, de 26 años; Gerónimo “N”, de 59; Juan “N”, de 47; David “N”, de 57; y Rodolfo “N”, de 19.

Son investigados por delitos contra la salud y contra instituciones oficiales y servidores públicos.

Juez determina prisión preventiva

Durante la audiencia, el juez consideró legal la detención de los implicados y determinó que existen datos suficientes para continuar con el proceso en su contra.

Como medida cautelar, se les impuso prisión preventiva, por lo que permanecerán internados en un Centro de Reinserción Social estatal mientras continúan las investigaciones.

Además, se estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

Enfrentamiento ocurrió durante patrullaje

De acuerdo con la autoridad, los hechos ocurrieron el 11 de marzo, cuando elementos de Fuerza Civil realizaban recorridos de vigilancia en la colonia Zertuche.

En ese punto, los oficiales detectaron vehículos con personas armadas, lo que derivó en un enfrentamiento. Tras repeler la agresión, los policías estatales lograron la detención de los cinco hombres.

Aseguran arma, narcóticos y vehículos

Durante el operativo también se aseguraron un arma larga con cartuchos, cargadores, municiones, cuatro mochilas con dosis de narcóticos, una báscula digital, dos camionetas tipo pickup, un radio de comunicación y equipo táctico.