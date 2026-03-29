Vinculan a proceso a cinco por delitos contra la salud

Tres de los detenidos fueron capturados el 23 de marzo durante un cateo en la colonia Margarita Maza de Juárez, en el municipio de Santiago

Cinco personas fueron vinculadas a proceso por delitos contra la salud, tras una audiencia en la que un juez determinó su probable participación en los hechos.

Los imputados, identificados como Jorge “N”, Ricardo “N”, Luis “N”, Rogelio “N” y Héctor “N”, enfrentarán el proceso bajo la medida cautelar de prisión preventiva en centros de reinserción social del Estado.

Además, se fijó un plazo de 20 días para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado, tres de los detenidos fueron capturados el 23 de marzo durante un cateo en la colonia Margarita Maza de Juárez, en el municipio de Santiago, donde se aseguraron dosis de sustancias con características de marihuana, cocaína y cristal.

En tanto, los otros dos implicados fueron detenidos el mismo día sobre la Carretera Nacional, a la altura del kilómetro 250, también en Santiago, cuando circulaban en un vehículo en posesión de diversas dosis de narcóticos.