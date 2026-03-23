Vinculan a proceso a cinco personas por narcomenudeo

La imputación fue presentada por el Ministerio Público, quien expuso diversos datos de prueba para sustentar la probable responsabilidad de los acusados

Cinco personas fueron vinculadas a proceso por su presunta participación en delitos contra la salud, luego de que un juez de control validara su detención y determinara que existen elementos suficientes para continuar con la investigación en su contra.

Durante una audiencia inicial celebrada el 21 de marzo de 2026, la autoridad judicial calificó como legal el arresto de Sergio “N”, Jaime “N”, José “N”, Omar “N” y Diana “N”.

La imputación fue presentada por el Ministerio Público, quien expuso diversos datos de prueba para sustentar la probable responsabilidad de los acusados.

Tras analizar los argumentos, el juez resolvió dictar auto de vinculación a proceso, al considerar acreditada la posible participación de los implicados en los hechos señalados.

Imponen prisión preventiva y fijan plazo de investigación

Asimismo, se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que permanecerán internados en centros de reinserción social del estado mientras se desarrolla el proceso penal.

Como parte de la resolución, también se estableció un plazo de 25 días para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la autoridad ministerial podrá robustecer las indagatorias.

Cateo en Monterrey permitió el aseguramiento de armas y droga

De acuerdo con la información oficial, la detención de los ahora imputados se realizó el pasado 18 de marzo, en cumplimiento de una orden de cateo ejecutada en un domicilio ubicado sobre la avenida San Ángel, en la colonia San Ángel Sur, en Monterrey.

En el lugar, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones aseguraron diversos indicios relacionados con actividades ilícitas.

Entre lo decomisado se encuentran cuatro armas de fuego, tres cortas y una larga, así como dosis de sustancias con características similares a marihuana y cristal.

Además, fueron localizados objetos comúnmente utilizados para la distribución de droga, como una báscula digital, bolsas plásticas y dinero en efectivo.

El inmueble intervenido quedó bajo resguardo de las autoridades, con custodia asignada a la corporación correspondiente, mientras continúan las diligencias del caso.