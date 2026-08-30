Vinculan a proceso a Arnulfo `N´ por feminicidio en Juárez

El implicado permanecerá tras las rejas durante el plazo de tres meses fijado para el cierre de la investigación complementaria.

Tras una audiencia que duró más de cinco horas, Arnulfo “N” fue vinculado a proceso por el feminicidio de Pamela Yahaira, la joven que murió en Juárez tras ser quemada viva.

Al hijo del cantante Arnulfo Jr. se le dictó como medida cautelar la prisión preventiva, informó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Pese a los argumentos de la defensa, el juez de control consideró que existen pruebas suficientes para presumir la participación del sospechoso en la violenta muerte de la joven de 25 años.

Tras la audiencia, se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria contra Arnulfo.

De acuerdo con las pesquisas, el pasado 10 de julio él, junto con dos cómplices, habría sustraído a la víctima de su casa en el municipio de Guadalupe.

Los tres la llevaron en una camioneta hasta un predio en la colonia Lomas del Sol, en territorio juarense, donde la rociaron con gasolina para luego prenderle fuego.

La indagatoria indica que la ablandaron en vía pública a unas cuadras donde cometieron la agresión.

Pamela fue encontrada con vida por vecinos, y fue trasladada hasta el Hospital General de Juárez, donde antes de morir relató a las autoridades lo ocurrido.

Arnulfo “N”, de 36 años, es la segunda persona detenida por el feminicidio.

Fue inicialmente capturado el domingo pasado en Guadalupe al ser detectado en posesión de droga junto con una mujer.

Las diligencias de la Fiscalía desencadenaron cateos en propiedades del padre del sospechoso, el reconocido músico de música regional Arnulfo Jr.

Uno de los inmuebles requisados se trata de una quinta donde se presume ocurrió el atentado contra la joven.