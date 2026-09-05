Vinculan a proceso a acusado de matar a dos en San Nicolás

Walter 'N', de 37 años, fue detenido y vinculado a proceso por el doble homicidio ocurrido en marzo de 2025 en San Nicolás.

A un año del doble homicidio ocurrido en San Nicolás, un hombre fue detenido y vinculado a proceso por su presunta participación en el crimen.

Se trata de Walter “N”, de 37 años, quien fue detenido el pasado 1 de septiembre mediante una orden de aprehensión, al interior de un Centro de Reinserción Social.

Los hechos ocurrieron el 24 de marzo de 2025, en la colonia Valle de Santo Domingo, donde Cindy, de 34 años, y Cristian, de 25, convivían con otras personas cuando el ahora imputado habría llegado armado y disparado contra el grupo.

Ambas víctimas murieron en el lugar y el agresor habría escapado.

Tras la audiencia, un juez determinó vincular a proceso a Walter “N” por homicidio calificado y le impuso prisión preventiva.

La Fiscalía tendrá un mes para concluir la investigación complementaria.