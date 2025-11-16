Vinculan a presunto narcomenudista en San Pedro

Elementos de seguridad se percataron que el hombre contaba con una actitud sospechosa mientras realizaban un recorrido por la zona

Agentes de la Unidad de Investigación y Litigación imputaron a Alejandro "N", de 42 años de edad por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud en el municipio de San Pedro.

De acuerdo con la investigación, elementos de seguridad detuvieron a este hombre cuando se realizó un operativo en la colonia Del Valle. Autoridades observaron como el presunto delincuente mostró una actitud evasiva ante su presencia, por lo que decidieron inspeccionar sus pertenencias.

Se percataron que el hombre contaba con un arma de fuego abastecida con cargador, así como de diversos cartuchos hábiles. Además, contaba con dosis de sustancia en polvo y sólida con características similares a la cocaína y piedra. También encontraron una báscula digital y dinero en efectivo, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades competentes.

Un juez determinó que las pruebas recabadas eran suficientes para proceder con su vinculación a proceso y estableció un plazo de 20 días para el cierre de la investigación complementaria. A este supuesto delincuente se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que se encontrará recluido en un Centro de Readaptación Social del Estado mientras concluye su proceso jurídico.