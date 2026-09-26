Vinculan a pareja por feminicidio de bebé de 11 meses en Zuazua

La agresión ocurrió al interior de un domicilio de la colonia Valle de Carrizalejo, donde la menor habría sido víctima de golpes

Luis Ángel N., de 37 años, y Marisol N., de 20, fueron vinculados a proceso por los delitos de feminicidio y trata de personas, en su modalidad de trabajos o servicios forzados, por la muerte de una bebé de 11 meses en Zuazua.

La Fiscalía Especializada en Feminicidios informó que durante la audiencia, un juez consideró acreditada la posible participación de ambos en los hechos y ordenó que permanezcan en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.

De acuerdo con la carpeta de investigación, la agresión ocurrió al interior de un domicilio de la colonia Valle de Carrizalejo, donde la menor habría sido víctima de golpes que le provocaron lesiones que posteriormente le causaron la muerte.

La niña fue ingresada a un hospital, donde el 15 de septiembre se confirmó su fallecimiento.

El dictamen pericial necrológico estableció como causa de muerte una contusión profunda de cráneo.

La Fiscalía señaló que las agresiones contra la menor habrían comenzado previamente, en otro domicilio, donde presentó lesiones visibles.

Según la investigación, Luis Ángel N. y Marisol N. atribuían dichas lesiones a supuestos actos de brujería en contra de la familia.

Además, la autoridad documentó que la madre de la víctima habría recibido diversas exigencias de la pareja, entre ellas económicas, y habría sido obligada a realizar trabajos bajo determinadas condiciones.

Los dos imputados fueron detenidos el 22 de septiembre por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones adscritos al Grupo de Investigación de Feminicidios, quienes cumplimentaron las órdenes de aprehensión.

El juez impuso prisión preventiva con internamiento en los Centros de Reinserción Social Estatales.