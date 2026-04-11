Vinculan a pareja por delitos contra la salud en Monterrey

Las personas imputadas, identificadas como Abraham “N”, de 33 años, y Linda “N”, de 21, fueron presentadas ante la autoridad para la investigación

Una pareja fue vinculada a proceso por delitos contra la salud, luego de una audiencia realizada tras su detención el pasado 5 de abril en el municipio de Monterrey.

Las personas imputadas, identificadas como Abraham “N”, de 33 años, y Linda “N”, de 21, fueron presentadas ante la autoridad, donde el Ministerio Público expuso datos de prueba suficientes para acreditar su probable participación en actividades relacionadas con narcomenudeo.

Por lo tanto, se les dictó un auto de vinculación a proceso y se les aplicó la medida de prisión preventiva en centros de reinserción social estatal. También se estableció un plazo de 20 días para finalizar la investigación complementaria.

De acuerdo con la Fiscalía de Nuevo León, la detención se llevó a cabo el pasado 5 de abril en la colonia Valle de los Cedros, donde los agentes le aseguraron a la pareja tres armas de fuego cortas, un chaleco balístico, diversas dosis de narcóticos, dinero en efectivo y equipo utilizado para la venta de droga, así como un vehículo que quedó bajo resguardo de las autoridades.