Vinculan a mujeres por portación de armas en General Bravo, NL

Nora 'G' yBritzi 'G' son probables responsables de la comisión del delito de violación a la ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo vinculación a proceso contra dos mujeres extranjeras que fueron detenidas con material bélico en el municipio de General Bravo, Nuevo León.



Nora “G” y Britzi “G” son probables responsables de la comisión del delito de violación a la ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en la modalidad de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.



De acuerdo con la carpeta de investigación, elementos de la Policía Federal Ministerial detuvieron a tres extranjeras cuando circulaban sobre el kilómetro 174+500 de la carretera Reynosa-Monterrey, a la altura del mencionado municipio.



Al revisar la camioneta con placas del estado de Texas en la que viajaban, los policías localizaron dos armas cortas, así como tres cargadores para armas de fuego.

Cabe mencionar que una de las mujeres fue dejada en libertad, debido a que las otras dos mujeres eran quienes portaban las armas de fuego.

​

Las detenidas y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, quien a su vez las remitió ante el juez especializado, quien calificó de legal la detención y les dictó el auto de vinculación a proceso por los delitos mencionados, así como prisión preventiva oficiosa.



