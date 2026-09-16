Vinculan a mujer detenida con marihuana en aeropuerto de Apodaca

Tras ser puesta a disposición del Ministerio Público Federal, el caso fue presentado ante un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Nuevo León

Una mujer fue vinculada a proceso por su probable responsabilidad en el delito de posesión de narcótico con fines de transporte, luego de ser detenida con diversas sustancias en el Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo, en Apodaca.

La Fiscalía General de la República informó que Aranxa “N” fue detenida el pasado 8 de septiembre por elementos de la Policía Federal Ministerial, quienes localizaron una maleta con 590 cigarrillos de marihuana de distintas marcas, ocho envoltorios con marihuana y 100 sobres con vapeadores de cannabis.

Además, en el equipaje fueron encontrados dos teléfonos celulares y diversa documentación.

Juez califica como legal la detención

Tras ser puesta a disposición del Ministerio Público Federal, el caso fue presentado ante un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Nuevo León.

La autoridad judicial calificó como legal la detención, dictó la vinculación a proceso e impuso prisión preventiva oficiosa, además de establecer un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Aranxa “N” es considerada inocente mientras no exista una sentencia condenatoria en su contra.