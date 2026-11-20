Ambas ingresaron al domicilio de la víctima en la Colonia Camacho, donde se encontraba la niña, de 4 años de edad, a quien sustrajeron tras las agresiones

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Una madre y su hija fueron vinculadas a proceso por delito de sustracción de una niña y golpear a dos abuelitos en el municipio de Linares.

La madre de familia detenida fue identificada como Mónica, N.N. de 50 años de edad, y Kimberly, N.N. de 33 años de edad; ambas mujeres fueron detenidas mediante una acción penal con una orden de aprehensión.

La orden de aprehensión la ejecutaron en el cruce Ruiz Cortines y Nemesio García Naranjo en la colonia Adolfo Prieto en Guadalupe.

De acuerdo a las primeras investigaciones, elementos ministeriales fueron denunciados y compruebas de un video en el que se observa golpeando a dos abuelitos.

Señalaron que tanto la madre como la hija ingresaron a su domicilio en la Colonia Camacho en Linares, donde se encontraba la niña, de 4 años de edad, con iniciales A.V.D.G., bisnieta de quien los denunció.

El padre de Mónica y abuelo de Kimberly denunció que DIF Capullos les otorgó la custodia de su bisnieta hace años.

El adulto mayor refiere que ambas mujeres lo agredieron a él y a su esposa a golpes y patadas y se retiraron del domicilio con la niña de 4 años a bordo de una camioneta Volkswagen en color gris.

Señalaron que agentes ministeriales acudieron al domicilio de Mónica y de Kimberly para tratar de localizar a la niña como parte de la investigación tras la denuncia de sustracción de menores, delito cometido en Linares. Al llegar, encontraron a la pequeña en compañía de otro niño; ambos se encontraban solos.

A los niños les practicaron valoraciones médicas y quedaron bajo resguardo institucional en el centro de protección de niñas, niños y adolescentes del DIF.

Mientras que las mujeres fueron vinculadas y, como medida cautelar, se les dictó resguardo en el domicilio.