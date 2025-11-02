Vinculan a joven por feminicidio registrado en Guadalupe

Aparentemente este joven disparó en varias ocasiones contra una mujer de 24 años cuando caminaba por inmediaciones de la colonia Dos Ríos

Un juez vinculó a proceso a un joven por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio tras ser detenido el pasado miércoles en la colonia Urdinales, del municipio de Monterrey.

El detenido identificado como Brandon "N", de 21 años de edad, es acusado del homicidio en contra de una mujer de 24 años, quien fue asesinada a balazos en la colonia Dos Ríos, municipio de Guadalupe.

Esto sucedió sobre la calle Río Grande, en su cruce con Río Pánuco, donde el ahora detenido, en compañía de otra persona, se aproximaron a bordo de un vehículo hacia la víctima, para después descender y accionar su arma de fuego.

Ante esto, el cuerpo de la víctima fue trasladado por personal del Servicio Médico Forense, quien determinó que las heridas producidas por el ataque causaron su fallecimiento.

Ante esto, un agente del Ministerio Público expuso los datos de prueba que acreditan la presunta participación del imputado, por lo que se solicitó su vinculación a proceso. También se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que fue trasladado hacia el Centro de Readaptación Social del Estado.

Además, se fijo un plazo de un mes para llevar a cabo el cierre de la investigación complementaria.