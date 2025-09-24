Vinculan a hombre que robó balón del Mundial en Guadalupe

Ahora, el hombre enfrentará en libertad este proceso, por el cual podría pasar entre dos y seis años en prisión; lo cual se determinará en el lapso de un mes

Autoridades vincularon a proceso al hombre que robó el balón decorativo de plástico alusivo a la Copa del Mundo, el cual fue colocado cerca de una plaza en el municipio de Guadalupe.

El sujeto, de 64 años, se volvió viral en redes sociales por llevarse esta decoración, la cual tomó durante una mañana y la montó sobre el techo de su automóvil con la intención de venderlo.

Daniel "N" fue detenido por elementos de la Policía de Guadalupe, quienes lo observaron circulando sobre la avenida Chapultepec mientras intentaba escapar, pese a que su hurto se encontraba muy visible.

