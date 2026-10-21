Vinculan a hombre por tentativa de feminicidio en Linares

Jaime “N”, de 44 años, fue enviado a prisión preventiva tras presuntamente agredir a su pareja y causarle lesiones que pusieron en riesgo su vida

Un hombre fue vinculado a proceso luego de ser señalado por el delito de Feminicidio en grado de tentativa, luego de presuntamente agredir a su pareja.

Los hechos ocurrieron en un local ubicado en el Centro de Linares, donde ejerció violencia de género en contra de la víctima con la que hay una relación de confianza vigente por ser su pareja sentimental, tras discutir y agredirla a golpes, le causó lesiones por las cuales tuvo que ser ingresada a un hospital para recibir atención médica.

Sin embargo, presento una hemorragia subdural de origen traumático, siendo una lesión considerada como de las que sí ponen en peligro la vida y tardan más de 15 días en sanar.

Ante esto el señalado identificado como Jaime "N" de 44 años, dio compatibles con el delito previsto y sancionado en el Código Penal vigente para el Estado de Nuevo León.

Por lo que el juez solicito la Auto de Vinculación a Proceso para ser investigado, imponiéndole como Medida Cautelar Prisión preventiva con internamiento en un Centro de Reinserción Social Estatal, fijando un plazo de 2 meses para cierre de investigación complementaria.