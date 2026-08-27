Vinculan a hombre por robar $2 millones de pesos en ganado

El imputado, identificado como Juan Martín "N", de 19 años, señalado por presuntamente extraer 46 cabezas de ganado del ejido Las Blancas, en General Terán

Un hombre fue vinculado a proceso luego del resultado de la audiencia de imputación por orden de aprehensión cumplida, por delito de abigeato.

El imputado identificado como Juan Martín "N", de 19 años, es señalado luego de que en el mes de junio, en un rancho ubicado en el Ejido Las Blancas en General Terán, el ahora detenido sustrajera cabezas de ganado, siendo un total de 46 vacas de raza Charolais, estimando una cantidad superior a 2 millones 340 mil pesos el monto de la afectación.

El juez estima acreditada la posible participación del imputado en los hechos narrados, juzgando pertinente dictar en su contra auto de vinculación a proceso para ser investigado por el delito solicitado.

Se le impuso como medida cautelar prisión preventiva con internamiento en un centro de reinserción social estatal, con un plazo de un mes para cierre de investigación complementaria.