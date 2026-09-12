Vinculan a hombre por pornografía infantil en el Carmen

Las investigaciones arrojaron que Pedro "N", ahora detenido, poseía imagenes y videos de menores desnudos realizando exhibición corporal

Un hombre de 48 años, identificado como Pedro “N”, fue vinculado a proceso por el delito de trata de personas en la modalidad de pornografía infantil, informó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

El imputado fue detenido el pasado 9 de septiembre por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra cuando se encontraba en la vía pública, en el municipio de El Carmen.

De acuerdo con la investigación de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos en Materia de Trata de Personas, cuentas de correo electrónico vinculadas con Pedro “N” contenían imágenes y videos de menores desnudos en actos de exhibición corporal reales o simulados.

La investigación comenzó a partir de información compartida por la Dirección de Investigación Científica de la Guardia Nacional, derivada de un reporte generado por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC).

Como parte de las indagatorias, las autoridades realizaron acciones de identificación y localización georreferenciada que permitieron ubicar un sector del municipio de El Carmen. Posteriormente, con autorización judicial, se ejecutó un cateo en un domicilio, donde fue asegurado, entre otros indicios, un teléfono celular.

Durante la audiencia celebrada este 11 de septiembre, un juez consideró que existían datos de prueba suficientes para establecer la posible participación del imputado y resolvió vincularlo a proceso.

Pedro “N” permanecerá en prisión preventiva en un Centro de Reinserción Social Estatal, mientras que se estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.