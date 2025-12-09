Vinculan a hombre por disparar contra su pareja en Apodaca

Este hombre fue detenido en Guadalupe, luego de que cuerpos de emergencia reportaron a una joven con una herida producida por arma de fuego

Un hombre fue detenido por policías de Guadalupe luego de que presuntamente hiriera con un disparo de arma de fuego a su esposa en su vivienda ubicada en Apodaca, para después trasladarla a la Clínica Cruz Verde de la zona norte, donde finalmente fue interceptado por los oficiales.

El aseguramiento ocurrió en la colonia Fuentes de San Miguel, cuando personal médico activó el botón de pánico tras recibir a una mujer de 29 años con una herida por proyectil en el costado. Los paramédicos informaron que había sido llevada por su pareja, identificado como Josué David, quien permanecía en el lugar al arribo de la policía.

Al ser entrevistada, la víctima señaló que la agresión ocurrió dentro de su domicilio en la colonia Hacienda Las Margaritas, en Apodaca, donde su esposo manipulaba un arma “supuestamente jugando” y terminó por accionarla mientras apuntaba hacia ella. La bala impactó directamente en su costado, provocando la lesión que motivó su traslado de emergencia.

Los oficiales aseguraron a Josué David en el punto, localizándole un arma de fuego corta y varias dosis de narcóticos que llevaba entre sus pertenencias. Tras su detención fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente, donde se informó que quedó vinculado a proceso por delitos contra la salud, además de permanecer en prisión preventiva mientras se investigan los hechos en los que resultó herida su pareja.

La mujer continúa bajo atención médica, mientras que la autoridad mantiene abiertas las indagatorias para precisar las condiciones en que ocurrió el disparo.