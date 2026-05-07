Vinculan a hombre detenido con 78 kilos de meta en General Bravo

Al ahora imputado se le impuso prisión preventiva oficiosa y se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria

La Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso de un hombre señalado por presuntamente transportar más de 78 kilos de metanfetamina en el municipio de General Bravo.

De acuerdo con la investigación, Sergio “N” fue detenido el pasado 2 de mayo por elementos de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal cuando circulaba sobre el kilómetro 167 de la carretera Monterrey-Reynosa.

Durante la revisión del vehículo, los agentes localizaron 50 paquetes que contenían aproximadamente 78 kilos 649 gramos de metanfetamina, por lo que tanto el conductor como la droga quedaron a disposición de la Fiscalía Federal en Nuevo León.

Tras presentar los datos de prueba ante un juez federal, la autoridad judicial determinó vincular a proceso al detenido por delitos contra la salud en la modalidad de transporte de metanfetamina.

Además, se le impuso prisión preventiva oficiosa y se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.