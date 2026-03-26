Vinculan a hombre de 80 años por presuntos delitos sexuales

Los hechos que se investigan habrían ocurrido en distintos momentos entre los años 2004 y 2024, en agravio de dos menores, en un municipio de la metrópoli regia

Un hombre de 80 años de edad fue vinculado a proceso y se le dictó prisión preventiva por su presunta responsabilidad en diversos delitos de carácter sexual cometidos en perjuicio de menores de edad, en hechos ocurridos en un municipio del área metropolitana de Nuevo León.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó que, durante marzo de 2026, se llevó a cabo la audiencia de imputación derivada del cumplimiento de una orden de aprehensión en contra de Raymundo “N”.

En dicha diligencia, un agente del Ministerio Público imputó hechos con características compatibles con los delitos de equiparable a la violación, atentados al pudor y abuso sexual, presentando datos de prueba que sustentan la posible participación del imputado.

Tras escuchar los argumentos de la representación social, el juez de control determinó que existían elementos suficientes para dictar auto de vinculación a proceso por todos los delitos señalados.

Como medida cautelar, se ordenó la prisión preventiva con internamiento en un Centro de Reinserción Social Estatal, además de fijarse un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con la información oficial, los hechos que se investigan habrían ocurrido en distintos momentos entre los años 2004 y 2024, en agravio de dos niñas de identidad reservada, quienes tenían aproximadamente 7 años de edad al inicio de los hechos denunciados.

La autoridad precisó que las conductas imputadas habrían causado afectaciones de carácter físico, psicológico y emocional a las víctimas, impactando su desarrollo integral.

Raymundo “N” fue detenido por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones mediante el cumplimiento de una orden judicial y permanecerá a disposición del juez correspondiente, quien continuará con el proceso legal para determinar su situación jurídica conforme a derecho.