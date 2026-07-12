Vinculan a dos por homicidio de mujer en Pesquería

Dos hombres fueron vinculados a proceso por su presunta participación en el homicidio calificado de una mujer ocurrido en Pesquería

Dos hombres fueron vinculados a proceso por su presunta participación en el homicidio calificado de una mujer, cometido en el municipio de Pesquería.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que un juez resolvió vincular a proceso a Gael "N", de 18 años, y Alberto "N", de 32, al considerar que existen datos de prueba suficientes sobre su probable participación en los hechos.

Como medida cautelar, ambos permanecerán en prisión preventiva en un Centro de Reinserción Social Estatal, además de que se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con las investigaciones, el crimen ocurrió el 23 de junio en un domicilio de la colonia Las Haciendas, donde presuntamente Alberto "N" y un tercer hombre ingresaron armados y dispararon contra una mujer de 45 años, identificada con las iniciales F.L., quien murió a causa de las lesiones.

La Fiscalía señala que Gael "N" presuntamente los esperaba al volante del vehículo en el que huyeron del lugar.