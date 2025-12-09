Vinculan a dos por delitos contra la salud en Guadalupe

Al efectuar una revisión se les localizó varias dosis de marihuana y cocaína, por lo que se les impuso prisión preventiva

Dos hombres fueron vinculados a proceso por los delitos contra la salud y falsificación y uso de documentos en general, en el municipio de Guadalupe.

Los imputados Alan "N" y Daniel "N", son señalados luego de que el pasado 4 de diciembre de 2025 circulaban a bordo de un vehículo color blanco en calles de la colonia Acapulco, en Guadalupe, con placas falsas, por lo que al efectuar una revisión se les localizo dosis de marihuana y cocaína.

En flagrancia de posibles delitos, los uniformados municipales proceden a la detención y al aseguramiento del vehículo y productos descritos para efectuar la inmediata puesta a disposición ante la autoridad correspondiente.

Tras su audiencia se le impuso como medida cautelar de prisión preventiva, con un plazo de 10 días para cierre de investigación complementaria