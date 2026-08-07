Vinculan a dos hondureños por presunta extorsión en Monterrey

Los hombres fueron detenidos en flagrancia cuando presuntamente cobraban $5 mil a una víctima, quien denunció amenazas contra él y su familia

Dos hombres de nacionalidad hondureña fueron vinculados a proceso por su presunta participación en el delito de extorsión, luego de ser detenidos en flagrancia durante un operativo implementado por la Agencia Estatal de Investigaciones en el Centro de Monterrey.

Los imputados, identificados como Erick “N” y Alexis “N”, permanecerán en prisión preventiva oficiosa mientras continúan las investigaciones.

La investigación inició tras la denuncia de una víctima que aseguró recibir amenazas y exigencias de entregar dinero a cambio de no hacerle daño a él ni a su familia.

Como parte de las indagatorias, agentes ministeriales implementaron un operativo en un negocio ubicado en la colonia Centro, donde los presuntos extorsionadores acudieron para cobrar el dinero exigido.

Durante la intervención, la víctima entregó un sobre con cinco mil pesos previamente documentados y, al continuar las amenazas, los agentes realizaron la detención de ambos hombres en flagrancia.

En la inspección, a ambos hombres les fueron decomisados dos teléfonos celulares y el dinero en efectivo.