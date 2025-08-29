Vinculan a detenidos por robo a influencer con otro en Santiago

Un juez de control dictó otro auto de vinculación por el delito de robo con violencia de un asalto a un domicilio particular en la colonia Los Rodríguez

Tres sujetos que ya habían sido vinculados por un robo cometido en el municipio de San Pedro en la casa de un influencer fueron imputados por otro robo en una residencia de Santiago, NL.

Un juez de control dictó otro auto de vinculación por el delito de robo con violencia de un asalto a un domicilio particular en la colonia Los Rodríguez, en el municipio de Santiago.

Arturo "N", Lucio "N" y Sergio "N" quedaron a disposición del juez de control por este robo con violencia

Después de analizar las pruebas que fueron presentadas dentro de la carpeta de investigación que le fue consignada por el Ministerio Público, el juez encontró también elementos para dictar como medida cautelar prisión preventiva y se encuentran internados en el penal donde van a ser investigados y posiblemente sentenciados también por este robo que ocurrió el pasado 23 de abril en la comunidad Los Rodríguez.

Así que ya son dos procesos por robo a residencias, uno en San Pedro y otro en Santiago.