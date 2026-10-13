Vinculan a defraudador de agencia de viajes por $2.5 mdp

Adrián “N” acumula 45 carpetas de investigación por fraude a través de la agencia Tournee Tours, en Juárez; permanece en prisión preventiva desde julio de 2025

Por defraudar a clientes con paquetes turísticos que nunca se concretaron, Adrián “N” acumula 45 carpetas de investigación por el delito de fraude, con una afectación económica superior a los 2 millones 582 mil pesos, informó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

De acuerdo con las investigaciones, el imputado habría ofrecido paquetes vacacionales a bajo costo y con todo incluido a través de su agencia de viajes Tournee Tours, ubicada en un centro comercial del municipio de Juárez.

Sin embargo, los afectados se habrían percatado del engaño al llegar la fecha programada para sus viajes, pues no contaban con vuelos reservados ni hospedajes, pese a haber entregado diversas cantidades de dinero.

La Fiscalía señaló que la agencia operaba sin un registro vigente ante la Secretaría de Turismo de Nuevo León, situación que no habría impedido que continuara con la venta de paquetes turísticos.

Durante una audiencia realizada en octubre de 2026, un juez de control determinó vincular a proceso a Adrián “N” en 10 carpetas de investigación adicionales, luego de considerar suficientes los datos de prueba presentados por el Ministerio Público para establecer la comisión del delito y la participación del imputado.

Con esta resolución, el investigado suma 45 carpetas de investigación en su contra por fraude. Además, el juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva, la cual continuará cumpliendo en el centro de reinserción social estatal donde permanece internado.