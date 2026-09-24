Vinculan a conductor por muerte de joven en puente de Juárez

Carlos Miguel “N” enfrenta proceso por homicidio culposo tras un accidente ocurrido el 19 de septiembre en un paso a desnivel.

El conductor señalado como presunto responsable de un accidente en el que murió un joven de 18 años, quien cayó desde el puente Mirador, en el municipio de Juárez, fue vinculado a proceso y quedó en prisión preventiva, informó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Se trata de Carlos Miguel “N”, quien enfrenta una investigación por el delito de homicidio a título de culpa grave, luego de los hechos registrados el pasado 19 de septiembre sobre la avenida Paseo de San Juan, a la altura del paso a desnivel periférico.

De acuerdo con la investigación, el imputado conducía una camioneta tipo pickup cuando perdió el control de la unidad y se proyectó contra la barda del puente. En ese momento atropelló a Israel David Tadeo Medellín Sánchez, de 18 años, quien se encontraba en la zona.

Tras el impacto, la víctima cayó hacia la parte inferior del puente, donde su cuerpo quedó entre la maleza. Posteriormente, el conductor habría regresado a la carpeta asfáltica e invadido el carril contrario, donde terminó por impactarse de frente contra otro vehículo.

La Fiscalía informó que durante la audiencia inicial, celebrada el 22 de septiembre, un juez calificó como legal la detención de Carlos Miguel “N”. Posteriormente, el Ministerio Público realizó la imputación y el juzgador determinó vincularlo a proceso al considerar acreditada, en esta etapa, la posible participación del imputado en los hechos.

Además, se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva con internamiento en un Centro de Reinserción Social Estatal y se estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

Como parte de los peritajes, la Fiscalía señaló que el examen de alcoholemia y el estudio toxicológico practicados al imputado por especialistas del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales resultaron positivos para etanol.

La investigación continuará durante el plazo establecido por el juez para determinar las circunstancias del accidente y definir, conforme avance el proceso penal, la responsabilidad que pudiera corresponder al imputado.