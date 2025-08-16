Vinculan a cinco por delitos contra la salud y portación de armas

Cinco personas fueron vinculadas a proceso como resultado de la audiencia por control de detención tras delitos contra la salud.
Los detenidos identificados como Humberto "N", Miguel "N", Lucero "N", Jesús "N" y Juan "N" fueron capturados por elementos de seguridad en calles del municipio de Juárez tras observarles un arma de fuego.
Luego de realizarle una inspección se les aseguró:
▪️️️️️️️Una arma de fuego corta con cargador y 3 cartuchos hábiles
▪️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️Báscula gramera
▪️️️️️Dinero en efectivo
▪️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️️ Una mochila
▪️️️️Ocho envoltorios de cocaína
▪️️️️️️️ 17 envoltorios de piedra
▪️️️️14 envoltorios de cocaína
▪️️️️️️️50 envoltorios de cristal
▪️️️️️️️130 envoltorios de cristal
▪️️️️Un vehículo Nissan Tsuru con placas de circulación del Estado de Nuevo León.
Tras estos hechos se les impuso como medida cautelar prisión preventiva a cumplir internados en un Centro de Reinserción Social Estatal, con un plazo de 20 días para el cierre de investigación complementaria.