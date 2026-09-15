Vinculan a chofer de revolvedora por choque en Leones

Tras ser capturado en Tlaxcala, el presunto responsable del accidente en Cumbres Elite fue trasladado a Nuevo León y procesado.

El conductor de una revolvedora que presuntamente provocó un accidente en el que una adolescente de 17 años murió y otro joven resultó lesionado fue vinculado a proceso y deberá permanecer en prisión preventiva mientras continúa la investigación en su contra.

Se trata de Carlos Alberto “N”, de 42 años, quien fue detenido el pasado 10 de septiembre en Tlaxcala y posteriormente trasladado a Nuevo León para responder por el delito de homicidio a título de culpa grave.

Durante la audiencia para resolver su situación jurídica, el Ministerio Público presentó ante el juez los datos de prueba relacionados con el accidente ocurrido el pasado 20 de agosto sobre la avenida Paseo de los Leones, en el sector de Cumbres Elite, en García.

De acuerdo con las investigaciones, Carlos Alberto “N” conducía un camión tipo revolvedora cuando presuntamente perdió el control de la pesada unidad y terminó impactando a varios vehículos que circulaban por la zona.

Uno de los vehículos involucrados era tripulado por los adolescentes. Tras el impacto, la unidad quedó envuelta en llamas y una joven de 17 años, identificada como Monserrat, murió en el interior.

Su acompañante, un adolescente de 16 años identificado como René, resultó lesionado y tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir atención médica.

A partir de las investigaciones realizadas por la Fiscalía Regional Sur, se estableció la probable participación del conductor de la revolvedora y se obtuvo una orden de aprehensión en su contra.

El hombre fue ubicado en Tlaxcala, donde agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones de Nuevo León, en coordinación con autoridades de aquella entidad, ejecutaron la orden.

Tras su llegada a Nuevo León, el conductor fue presentado ante las autoridades judiciales y enfrentó la audiencia en la que finalmente fue vinculado a proceso.

El juez determinó además que deberá permanecer en prisión preventiva dentro de un Centro de Reinserción Social Estatal y fijó un plazo de un mes para que concluya la investigación complementaria.

Será durante las siguientes etapas del proceso cuando se determine si los datos de prueba presentados por la Fiscalía son suficientes para establecer su responsabilidad penal por la muerte de la adolescente.