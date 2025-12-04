Vinculan a 11 detenidos tras fiesta clandestina en San Pedro

A los 11 imputados se les impuso la medida cautelar de resguardo domiciliario, la cual deberán cumplir mientras continúan las indagatorias

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Tras una audiencia correspondiente, la Fiscalía informó la vinculación a proceso de once personas detenidas por su presunta participación en la realización de una fiesta clandestina, el pasado 30 de noviembre en el municipio de San Pedro.

Los imputados fueron identificados como Luis “N”, de 21 años; Saúl “N”, de 28; Hugo “N”, de 21; Estiven “N”, de 40; Brandon “N”, de 27; Maximiliano “N”, de 40; Luis Adrián “N”, de 25; Efrén “N”, de 27; José “N”, de 45; Jonatan “N”, de 28; y Humberto “N”, de 20 años.

Todos quedaron bajo investigación por presuntos delitos relacionados con sustancias ilícitas.

A los 11 imputados se les impuso la medida cautelar de resguardo domiciliario, la cual deberán cumplir mientras continúan las indagatorias.

Los detenidos fueron asegurados por elementos de la Policía de San Pedro en un domicilio ubicado en la calle Mónaco, en la colonia San Patricio 2° Sector, donde se llevaba a cabo una fiesta clandestina en la que participaban más de 300 menores de edad.

Durante el operativo se detectó la presencia de sustancias ilícitas y un arma de fuego, lo que derivó en la detención de los once adultos ahora vinculados a proceso.

La fiscalía continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos ocurridos en el evento.