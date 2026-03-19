Vinculado por pornografía infantil y agresión sexual en Monterrey

El detenido fue aprehendido en la vía pública de la colonia Valle de las Mitras en Monterrey, por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó que, tras la audiencia de este miércoles, un juez dictó auto de vinculación a proceso contra Carlos “N”, de 33 años, por su presunta participación en delitos relacionados con trata de personas en su modalidad de pornografía infantil, violación, violación equiparable y corrupción de menores.

El detenido fue aprehendido en la vía pública de la colonia Valle de las Mitras en Monterrey, por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones, y actualmente se encuentra internado en un Centro de Readaptación Social Estatal, donde permanecerá bajo prisión preventiva como medida cautelar mientras se lleva a cabo la investigación complementaria.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres, la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos en Materia de Trata de Personas presentó datos de prueba que acreditan la posible participación de Carlos “N” en los hechos.

La víctima es una adolescente de 15 años, cuya identidad se mantiene protegida, quien habría sido sometida a actos sexuales en contra de su voluntad, grabados por el imputado mediante un dispositivo celular, generando material de pornografía infantil.

El juez determinó que existían elementos suficientes para vincular a proceso al imputado y fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, en espera de que se presenten más evidencias que sustenten la acusación.

La Fiscalía enfatizó que continuará con las investigaciones para garantizar justicia y protección a la víctima, reiterando su compromiso con la prevención y sanción de delitos en materia de trata de personas y violencia contra menores.