Vinculado a proceso por fraude en aumento de pensiones del IMSS

Un hombre identificado como Gustavo “N”, de 49 años de edad, fue vinculado a proceso por el delito de fraude y quedó en prisión preventiva, luego de ser acusado de ofrecer falsos trámites para aumentar pensiones del IMSS en Nuevo León.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General de Justicia del Estado, los hechos se relacionan con una denuncia presentada por un afectado, quien señaló haber entregado dinero a Gustavo “N” a cambio de un supuesto incremento en su pensión.

El caso ocurrió en junio de 2024, cuando el ahora imputado operaba un despacho denominado “Justicia Segura”, ubicado en una plaza comercial sobre la avenida Carlos Salinas de Gortari, en el municipio de Apodaca.

En ese lugar, presuntamente solicitó 45 mil pesos al denunciante, asegurándole que le gestionaría un aumento en su pensión del IMSS y un pago retroactivo cercano a los 590 mil pesos.

Sin embargo, con el paso del tiempo, el afectado no recibió notificación alguna por parte del IMSS, no vio reflejado ningún incremento en su pensión ni obtuvo el dinero prometido, por lo que decidió presentar la denuncia correspondiente. Además, las autoridades señalaron que

Gustavo “N” se hacía pasar como abogado sin contar con documentos que lo acreditaran y que el despacho no tenía registro oficial.

Como parte de las investigaciones, el pasado 6 de febrero de 2026, agentes ministeriales realizaron un cateo en un inmueble de la colonia Valle de Santa Engracia, en San Pedro Garza García, señalado como oficina del despacho, donde aseguraron equipo de cómputo y papelería, además de detener al presunto responsable.

El 8 de febrero se cumplió una orden de aprehensión en su contra y un día después, un juez determinó vincularlo a proceso, imponerle prisión preventiva en un penal estatal y otorgar un plazo de un mes para continuar con la investigación.

Ese mismo 9 de febrero, las autoridades le notificaron una segunda orden de aprehensión por otro caso similar de fraude, también relacionado con falsas promesas de aumento de pensión del IMSS.