Vincula Irene Vallejo labor del escritor con el vértigo digital

En entrevista exclusiva, la escritora Irene Vallejo habla de algoritmos, conexión humana y su próximo proyecto sobre personas cuidadoras

La reconocida escritora española Irene Vallejo, ganadora del Premio Nuevo León Alfonso Reyes, compartió con INFO7 su profunda reflexión sobre cómo la humanidad se está adaptando a la vertiginosa era de la conectividad, las redes sociales y la inteligencia artificial, y adelantó detalles de su próximo trabajo literario, un acercamiento íntimo y necesario al tema de las personas cuidadoras.

En un diálogo que invitó a la serenidad, Vallejo abordó los desafíos de la hiperconectividad, señalando cómo el algoritmo nos encierra en burbujas ideológicas que dificultan el verdadero intercambio de ideas.

“Nos confirmamos nuestras creencias, pero nos van aislando de lo distinto, lo otro, no del verdadero debate que se está convirtiendo casi como en verdad, una trinchera en la que casi no se tolera que otra persona piense distinto”, expresó Vallejo.

Al recibir el galardón, la memoria y la palabra fueron temas centrales en el reconocimiento a su obra.

La autora de El Infinito en un Junco vinculó la labor del escritor con el actual momento de la humanidad, marcado por la conexión a través de dispositivos en lugar del contacto humano directo.

Vallejo ve en la lectura y la reflexión una especie de reto y de rebelión ante todo lo que nos viene impuesto de esa ansiedad, esa prisa que impone la cultura digital.

Para ella, el acto de leer y reunirse a comentar un libro es un acto de resistencia.

“Hemos leído un libro, sino que además venimos, nos reunimos y lo comentamos y hablamos de personajes que no existen o de historias que nunca sucedieron pero que son importantes para nosotros porque nos ayudan a ahondar en nuestras propias emociones y entender los puntos de vista de los demás”.

El próximo proyecto: un homenaje a los cuidadadores

Entre la vorágine de sus viajes y compromisos, Irene Vallejo reveló que se encuentra inmersa en su siguiente proyecto literario, el cual se centrará en el crucial tema de los cuidados. Esta elección surge de su propia experiencia de vida.

“Mi hijo que ahora va a cumplir 12 años, nació con graves problemas de salud y entonces todos estos años he tenido que estar equilibrando la exigencia de este trabajo con la necesidad de los cuidados,” explicó la escritora.

Esta vivencia personal la ha sensibilizado profundamente sobre el significado de ser cuidador.

“He sido muy sensible a lo que eso significa en la vida de las personas y creo que es un gran debate y una conversación que tenemos que tener porque es el eje que atraviesa muchos de nuestros grandes conflictos y necesidades de este momento”.

Vallejo, quien asegura está intentando encontrar huequitos para escribir, pero sin renunciar a los viajes y todo el aprendizaje y la experiencia que le nutren, promete regresar a Monterrey para presentar su próximo libro en el que pondrá en el centro de la conversación este tema esencial para la sociedad actual.

Conexión con el público regio

Irene Vallejo expresó con emoción su sentir ser galardonada con Premio Nuevo León Alfonso Reyes, confesando que su experiencia se resume en la convivencia de dos emociones aparentemente opuestas: la incredulidad y la felicidad.

“Si tuviera que elegir dos palabras sería incredulidad y felicidad”, afirmó.

La incredulidad surge de su sorpresa al ser elegida entre el vasto y “fascinante” universo de voces literarias de América.

“Teniendo ustedes tantas voces en América tan fascinantes y tan creativas en la literatura, pues me asombra que yo [fuese la elegida]”, explicó.

Por otro lado, la felicidad se debe a la intensidad y belleza de los días que ha vivido en Monterrey.

La autora destacó que lo que más la ha conmovido de este galardón es su naturaleza cercana y participativa.

“Algo que me ha conmovido especialmente de este premio es que no se trata sólo de celebrar una entrega con un número reducido de personas en el público, sino que implica un contacto muy personal y cercano con las universidades que participan en el premio y con lectores”.

Esta conexión directa con el público y la comunidad académica es, para Vallejo, el verdadero valor del reconocimiento.