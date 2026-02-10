Villa Olímpica tiene mucha presencia: alcalde de Guadalupe

Héctor García, alcalde de Guadalupe, indicó que es de las zonas con mayor presencia policiaca, incluso con cámaras de seguridad recientemente instaladas

Luego de que la noche del domingo una mujer fuera asesinada a balazos en calles de la Colonia Villa Olímpica, en el municipio de Guadalupe, el alcalde Héctor García, ya conocer el tipo de vigilancia con la que cuenta la zona.

“De hecho tenemos mucha presencia en esta zona. Toda la zona del cerro, que es la más difícil de accesar, tenemos mucha presencia. Ya instalamos cámaras de seguridad que no existían”, dijo el alcalde al ser cuestionado sobre el tema, al término de un evento realizado en la plaza principal del municipio.

La colonia Villa Olímpica se ubica en las faldas del cerro de la Silla. En ese sector, una mujer identificada como María de los Ángeles Rentería, de 31 años de edad, fue atacada a balazos mientras se encontraba en un puesto de tacos ubicado en el cruce de las calles Joaquín Capilla e Inglaterra.

Así se registraron los hechos

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió minutos después de las 21:00 horas, cuando un hombre a bordo de una motocicleta arribó al lugar y le disparó en repetidas ocasiones para luego darse a la fuga. Trascendió que la víctima se encontraba embarazada.

Tras la agresión, la mujer fue trasladada de urgencia a la Clínica 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

En el sitio del ataque, autoridades localizaron al menos ocho casquillos percutidos, los cuales fueron asegurados como parte de la investigación.

Aunque el caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades correspondientes, el alcalde reconoció que existen situaciones que pueden escapar a la vigilancia policial.

“El detalle es que suceden cosas a veces en lo privado que se nos escapan de las manos, porque no tenemos un policía por ciudadano”, declaró.