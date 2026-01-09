Vigilarán que aumento de TUA vaya a mejoras en aeropuerto

Ante las exigencias ciudadanas de detener el aumento, desde el Poder Legislativo no existe facultad para frenarlo, ya que se trata de decisiones del Ejecutivo

Ante el inminente aumento a la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) el próximo mes de abril, el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transporte en el Congreso de la Unión, Víctor Pérez, aseguró que verificarán que se dirija exclusivamente a mejoras para los usuarios del aeropuerto.

Congreso revisará destino del aumento a la TUA

Al señalar que en el aeropuerto de Monterrey se cobra la TUA más alta del país y una de las más altas del mundo, dijo que es importante que se realicen mejoras, no solo pensadas en el Mundial 2026, sino para que cumpla con la demanda creciente en Nuevo León.

“Nosotros vamos a estar observando que este aumento a la TUA se refleje en mayores comodidades, mejor seguridad y mejores condiciones para el usuario.

Infraestructura debe responder a la demanda permanente

“Porque no debemos estar pensando en hacer una infraestructura para cuatro juegos del Mundial, se debe pensar en hacer una infraestructura suficiente para la demanda anual que va a haber en Nuevo León, que es uno de los polos de desarrollo más importantes”, dijo el panista, Víctor Pérez.

Legislativo no puede frenar el aumento

Agregó que ante las exigencias ciudadanas de detener el aumento, desde el Poder Legislativo no existe la facultad para frenarlo, ya que se trata de decisiones del Ejecutivo a través de diversas secretarías.

“En ese sentido no tenemos la facultad de echar abajo un aumento a la TUA, se implementaría esta nueva tarifa desde el mes de abril. La TUA en el aeropuerto de Monterrey es de las más caras del país y del mundo, por eso este cobro se tiene que reflejar en las condiciones del aeropuerto.

Crecimiento aéreo exige mejores condiciones