Vigilarán en Guadalupe, festejos de Halloween

Protección Civil Guadalupe realizará recorridos preventivos, llamó a la población a tomar precauciones cuando pidan dulces y pidió no causar destrozos

Para tener un saldo blanco en la celebración de Halloween, la Dirección de Protección Civil del Municipio de Guadalupe pidió a los padres de familia seguir diversas recomendaciones para seguridad de sus hijos.

En principio, se recomienda acompañar a la niña o niño en sus recorridos, procurar que utilicen disfraces llamativos y no utilizar vestimentas que sean color negro en su totalidad, sino incluir también las de otros colores, a fin de que los automovilistas puedan visualizar en la noche a los menores de edad.

Muy importante: los papás o acompañantes deben vigilar que los dulces que reciban los niños no estén abiertos, de lo contrario, podrían estar manipulados con el afán de causar daño.

Además, los propios familiares deben supervisar el tipo de golosina antes de que lo ingieran los niños, para prevenir un atragantamiento.

El director de Protección Civil de este municipio, Fernando Escobedo, le recordó a la comunidad que las actividades que acostumbran realizar la noche del 31 de octubre algunas familias como parte del Halloween son para divertirse. Por ello, pidió a los ciudadanos evitar causar destrozos en propiedades.