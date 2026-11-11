Vigilarán 30 zonas con 350 elementos durante el Buen Fin

Contarán con presencia policiaca en 30 zonas del municipio, con un estado de fuerza de 350 elementos de Policía y Tránsito, 40 unidades y 18 motocicletas

Para reforzar la vigilancia y proteger a las familias, consumidores y establecimientos comerciales, la Secretaría de Seguridad Pública municipal implementará el Operativo Buen Fin 2026, los días del 13 al 17 de noviembre.

Contarán con presencia policiaca en 30 zonas del municipio, con un estado de fuerza de 350 elementos de Policía y Tránsito, 40 unidades y 18 motocicletas, dando atención en plazas y centros comerciales, donde incrementarán supervisión para la prevención de robos, detectar conductas sospechosas y responder oportunamente ante cualquier situación de riesgo. Los puntos prioritarios serán:

Plazas comerciales:

Sun Mall.

Plaza Arcadia.

Plaza Loreto.

Plaza Altea.

Plaza Andenes.

Multiplaza Linda Vista.

Plaza Caracol.

Así como tiendas de autoservicio y establecimientos de alta afluencia.

Recorridos y horario del operativo

También se contemplan recorridos en los sectores habitacionales y comerciales, además de reforzar la presencia policial en zonas donde se concentren personas y áreas de actividad bancaria, para prevenir delitos durante las compras, retiros de efectivo y movimientos comerciales.

En el operativo participarán elementos de Policía, Tránsito, UNICAM, Grupo Especial Táctico , unidad K-9 y motociclistas.

El horario de operación será de las 10:00 a las 22:00 horas, durante los cinco días de actividad y se mantendrá la guardia permanente para que las familias realicen sus compras con tranquilidad y los comercios desarrollen sus actividades con seguridad.