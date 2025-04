 Vigilará Protección Civil zonas turísticas para evitar accidentes

Protección Civil de Nuevo León estará vigilando zonas turísticas en estas vacaciones de Semana Santa para evitar accidentes e incendios en estos lugares concurridos.

El director del cuerpo de auxilio, Erik Cavazos indicó que estarán principalmente en las tres presas del estado haciendo vigilancia con la ciudadanía y exhorto a ser cuidadosos para evitar accidentes.

“Vamos a estar haciendo recorridos Protección Civil, junto con Fuerza civil, Guardia Nacional y toda slas direcciones (municipales) de protección civil, tendremos también vigilancia sobre La Presa de la Boca, EL Cuchillo y la Presa Cerro Prieto. “De igual manera en otros parajes importantes va a estar Protección Civil de Nuevo León, haremos recorridos, por lo cual es importante que nosotros (como ciudadanos) pongamos nuestro granito de arena”, dijo Erik Cavazos.

Así mismo, pidió evitar hacer fogatas, ya que las condiciones climáticas que se esperan son propensas a hacer que el fuego se propague con mayor facilidad.

“Debemos de seguir con las acciones de prevención, muchos ya están saliendo o salieron ya de vacaciones y se están trasladando a algún lugar por carretera, otros están disfrutando en algún río, arroyo o en algunas de nuestras presas y otros más el senderismo o el campismo". “Por lo cual es muy importante que eviten fuegos, evitar también dejar colillas de cigarro, quemar basura y estas acciones son muy importantes de seguirlas", mencionó.

Así mismo, dio recomendaciones como el no olvidar el uso del cinturón de seguridad si se viaja en carretera, al igual que no distraerse en el celular mientras conducen y no combinar el alcohol y el volante en estas vacaciones.

Comentarios