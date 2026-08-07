Vigilante es aplastado por camioneta en agencia de San Nicolás

Tras recibir atención prehospitalaria por parte de elementos de Protección Civil de Nuevo León y San Nicolás, fue trasladado a la Clínica 21 del IMSS

Un vigilante resultó lesionado luego de ser atropellado y prensado por una camioneta al interior de una agencia automotriz ubicada en la colonia Casa Bella, en el municipio de San Nicolás.

El accidente se registró sobre el cruce de Universidad y Casa Bella, donde una camioneta comenzó a avanzar y aplastó al trabajador contra otro vehículo que se encontraba en el lugar.

El lesionado fue identificado como José Ángel Martínez Esquivel, de 35 años, quien se desempeñaba como vigilante de la agencia GWM.

Tras recibir atención prehospitalaria por parte de elementos de Protección Civil de Nuevo León y San Nicolás, fue trasladado a la Clínica 21 del IMSS para recibir atención médica.

Por el momento, las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrió el accidente para poder deslindar responsabilidades por lo ocurrido.