Vigila autoridad incremento semanal en homicidios y feminicidios

El titular de Seguridad, Gerardo Escamilla, explicó que cada semana se analiza el comportamiento de la incidencia delictiva para definir estrategias

Aunque en las últimas semanas se ha registrado un ligero incremento en los casos de homicidio doloso y feminicidio en Nuevo León, las autoridades estatales aseguraron que la tendencia del primer semestre del año continúa a la baja en comparación con 2025.

Durante la Mesa de Construcción de Paz, el secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Escamilla Vargas, explicó que cada semana se analiza el comportamiento de la incidencia delictiva para definir estrategias de prevención y combate a los delitos de mayor impacto.

“Durante los trabajos de esta Mesa de Construcción de Paz revisamos de manera semanal la incidencia delictiva. Los días viernes atendemos particularmente los delitos de alto impacto, como lo es el delito de homicidio y el delito de feminicidio, que en los últimos días o semanas se ha presentado un leve incremento.”

El funcionario precisó que, pese a este repunte semanal, los indicadores acumulados mantienen una reducción superior al 40 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

“Sin embargo, es importante mencionar a la Mesa que la tendencia mensual o lo que va del primer semestre sigue siendo una reducción muy importante contra el año pasado, más del 40 por ciento. Sin embargo, estaremos atendiendo estos incrementos semanales para que no vuelvan una tendencia negativa.”

Escamilla añadió que también se revisan los delitos patrimoniales y los casos de violencia familiar, con el objetivo de fortalecer la coordinación con los municipios y ajustar las acciones operativas donde sea necesario.