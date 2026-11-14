Viernes 13: ¿Por qué se considera un día de mala suerte?

El viernes 13 está rodeado de supersticiones y creencias de mala suerte, alimentadas por hechos históricos y la cultura del terror.

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Hoy es viernes 13, y aunque para muchos es un día normal, para otros esta fecha es famosa por considerarse un día de mala suerte.

Además de ser el eje central de una de las franquicias de terror más icónicas del cine.

El temor a esta combinación une dos elementos de mala fama en el folclore:

Ya que el número 13 es Conocido como triscaidecafobia, que se asocia tradicionalmente con la desgracia

Así como el viernes según la tradición cristiana, se vincula con la crucifixión de Jesús.

Si nos vamos a hechos históricos: El viernes 13 de octubre de 1307, el rey Felipe IV de Francia ordenó el arresto y la masacre de los Caballeros Templarios, un evento que reforzó el mito en la historia popular.

Pero también en la cultura, la fecha está ligada de forma inseparable al asesino en serie Jason Voorhees y su madre, Pamela Voorhees

Para algunos mitos, pero para otros días de mucho cuidado, así que si tú eres muy supersticioso antes de salir de casa o durante el día no estaría mal, una barridita con huevo.