Vientos, lluvias y granizo dejan afectaciones en General Terán

Fue en la comunidad llamada Rancho California donde se presentó el fenómeno natural durante las primeras horas de la madrugada de hoy.

Las lluvias torrenciales con fuertes vientos acompañados de granizo ocasionó daños por la caída de árboles en vehículos en General Terán y cortes de energía eléctrica.

Fue en la comunidad llamada Rancho California donde se presentó el fenómeno natural durante las primeras horas de la madrugada de hoy.

De acuerdo al monitoreo de las autoridades señalaron que los habitantes de la comunidad manifestaron que la tormenta estuvo acompañada de fuertes vientos y caída de granizo provocando daños en diferentes lugares principalmente de la comunidad mencionada.

Por Los fuertes vientos que se presentaron con la tormenta eléctrica ocasionaron que árboles colapsaran algunos de estos cambiaron encima de vehículos.

Además algunos árboles que colapsaron por los vientos ocasionaron que algunos domicilios presentaran cortes de energía eléctrica al caer en cables de energía eléctrica y que estos abastecen el servicio en algunos domicilios.

Personal del departamento de Protección Civil retiraron los árboles que cayeron en el sector y personal de la Comisión Federal de Electricidad trabajaron para restablecer el servicio en energía eléctrica en los lugares afectados.