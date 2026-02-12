Vienen 4 mil 200 federales extras a blindar Nuevo León

El gobernador Samuel García aseguró que el despliegue será para proteger a los ciudadanos en el marco de la celebración de la fiesta futbolera

El gobernador Samuel García dijo que para blindar a Nuevo León rumbo al Mundial de Futbol próximamente llegarán 4 mil 200 elementos federales, que son extras a los que ya operan en la entidad.

Aseguró que el despliegue será para proteger a los ciudadanos en el marco de la celebración de la fiesta futbolera.

"El Ejército dijo que vienen 4 mil 200 elementos extras a Nuevo León, es Fuerza Aérea, Ejército, Guardia Nacional, drones, e inteligencia…. son 4 mil elementos para blindar Nuevo a León”, aseveró.

Reiteró que Nuevo León vive un récord positivo en materia de seguridad.

"Estamos viviendo el mejor mes y año de los últimos 15 en seguridad”, dijo.