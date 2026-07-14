Video: Vecinos capturan y amarran a presunto ladrón en Escobedo

Comerciantes y vecinos de Escobedo sometieron y entregaron a la Policía a un presunto ladrón, luego de identificarlo por el robo de joyería

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Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que comerciantes y vecinos de la colonia La Concordia, en Escobedo, someten y amarran a un poste a un presunto ladrón, señalado por cometer robos en negocios del sector.

De acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad, el 7 de julio el hombre aprovechó un momento de distracción de los empleados de una tienda para apoderarse de diversa joyería y escapar del lugar.

Tras ese robo, los comerciantes permanecieron atentos y este sábado lograron ubicar nuevamente al sospechoso cuando presuntamente regresó a la zona con la intención de apoderarse de bolsas exhibidas en otro establecimiento.

Fue en el cruce de las avenidas Agualeguas y Ramones donde varios locatarios y vecinos lo interceptaron, lo sometieron y lo amarraron a un poste mientras solicitaban el apoyo de las autoridades.

Minutos después arribaron elementos de la Policía de Escobedo, quienes aseguraron al presunto responsable y lo pusieron a disposición del Ministerio Público para el inicio de las investigaciones correspondientes.

El video de la detención se viralizó en redes sociales y generó reacciones divididas entre usuarios que respaldaron la acción de los comerciantes por los constantes robos y quienes cuestionaron que los ciudadanos recurrieran a este tipo de medidas.