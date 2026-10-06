Video: Usan automovilistas de 'ring' la avenida Eloy Cavazos

En redes sociales, circula un video de cómo uno de ellos va hasta el auto del otro conductor y lo comienza a golpear en plena vialidad

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Molesto con un conductor, otro automovilista lo agarró a golpes en plena vialidad en el municipio de Guadalupe.

En redes sociales, circula un video de cómo uno de ellos va hasta el auto del otro conductor y le propina buena dosis de golpes, usando de ring la circulación vehicular.

Al principio, el automovilista agraviado no se puede defender y lleva la peor parte, pero luego se baja, ambos van discutiendo en la avenida, y el agraviado le lanza un golpe al conductor que inició el pleito.

Esto habría sucedido este lunes, temprano. al circular por la avenida Eloy Cavazos.

Automovilistas que circulaban por ese punto presenciaron la lucha campal.

Y acto seguido, subieron las imágenes a redes sociales para que la comunidad se percate de cómo andan la ira y la intolerancia en el tráfico vehicular.

Este episodio sucedió en medio de las prisas y la tensión que caracterizan al inicio de semana hábil, ya que todos desean llegar pronto a sus trabajos, escuelas u otras actividades, en especial cuando llueve y los tiempos en el tráfico se eternizan.