Video. Tráiler arrastra automóvil sobre la Carretera Nacional

El aparatoso percance se registró durante la mañana de este viernes en el cruce de la avenida Garza Sada y La Rioja, en la colonia Escorial

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Un aparatoso accidente vial entre un automóvil y un tráiler de doble remolque quedó registrado en video la mañana de este viernes sobre la Carretera Nacional, en el sector de La Rioja, en Monterrey.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil de Nuevo León, el accidente fue reportado, en el cruce de la avenida Garza Sada y La Rioja, en la colonia Escorial.

En el percance participaron un automóvil Aveo, con placas RPU-306-C, y un tráiler, que transportaba cobre para la línea Grupo Marroquín.

La escena fue captada por otro automovilista que circulaba por la zona. En las imágenes se observa cómo el vehículo particular queda involucrado con la pesada unidad y es arrastrado durante varios metros sobre la carpeta asfáltica, mientras el tráiler continúa su desplazamiento.

El video muestra lo aparatoso del accidente y la cercanía con otros vehículos que circulaban por esta importante vialidad.

Pese a lo ocurrido, no se reportaron personas lesionadas. Elementos de Protección Civil realizaron una inspección en el lugar y descartaron riesgos adicionales para quienes se encontraban en la zona.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Movilidad de Monterrey y Cruz Roja, quienes atendieron la emergencia.

Posteriormente, personal de Movilidad de Monterrey y representantes de la compañía aseguradora quedaron a cargo de la situación y de las diligencias correspondientes para retirar las unidades involucradas.

El servicio concluyó con la asistencia de los elementos de auxilio, sin que se reportaran personas lesionadas.