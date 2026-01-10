Video: Taxista vive terror con asaltante armado en García

El video fue publicado en Facebook con el fin de alertar a otros trabajadores al volante para que extremen precauciones.

En redes sociales se compartió el video de un hombre que presuntamente se dedica a asaltar a conductores de taxi por aplicación en García.

De acuerdo con la publicación, los hechos se registraron este jueves a las 13:35 horas en la colonia Villa Nova en el municipio de García.

El video muestra al pasajero en el asiento trasero del vehículo; posteriormente, saca un arma de fuego que tenía escondida en la chamarra que llevaba puesta.

El hombre, que además lleva puesto un chaleco táctico, cuando saca el arma corta cartucho, lo cual alertó al conductor, quien preguntó: "¿Qué fue?".

Posteriormente, el presunto asaltante le pide la 'feria' (dinero) y la cartera al chofer, quien le pide tranquilizarse y no disparar.

El video termina antes de conocer el desenlace, pero trascendió que presuntamente el delincuente habría consumado el asalto para después huir corriendo.

Hasta el momento se desconoce si el conductor resultó lesionado o si salió ileso del asalto.