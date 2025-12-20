Video: Roban herramienta de vehículo en supermercado de Monterrey

El afectado ya presentó la denuncia correspondiente ante el CODE, donde señaló que existe un sospechoso y las placas de un vehículo

Un hombre denunció haber sido víctima de un robo en el estacionamiento de un supermercado en Monterrey.

El atracó a su vehículo se registró en el Walmart Las Torres ubicado sobre la avenida Garza Sada.

En un video compartido en redes sociales, el afectado relató que le sustrajeron toda la herramienta que logró adquirir con esfuerzo durante cinco años, luego de que su vehículo fuera forzado.

“Me acaban de robar toda la herramienta que me ha costado 5 años de trabajo hacerme de ella”, expresó mientras mostraba el cristal dañado.

En otro video compartido en TikTok, la víctima aseguró que ya presentó la denuncia correspondiente ante el CODE, donde señaló que existe un sospechoso y las placas de un vehículo posiblemente relacionado con el hecho.

Ahora, espera que se revisen las cámaras del establecimiento para esclarecer lo ocurrido.

¿Zona de robos?

Este no es el primer caso en donde un ciudadano denuncia haber sido víctima de robo en el mismo lugar.

En el 2023, el exconductor Daniel Alejandro Rodríguez Duran mejor conocido como Dani 'La Caja' denunció que fue víctima de un robo tipo cristalazo en el mismo estacionamiento del mencionado supermercado.

El exconductor de televisión relató que fue el pasado 21 de agosto cuando acudió a este supermercado y al regresar se dio cuenta que el vidrio de lado del copiloto estaba quebrado, al revisar sus pertenencias se dio cuenta que se llevaron su computadora portátil, una MacBook. Así como papeles importantes y personales.

Detalló que al día siguiente de los hechos acudieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León para interponer la denuncia correspondiente del robo.

Con la denuncia en mano acudió al supermercado para solicitar que le mostraran las cámaras de seguridad para ver quien fue el que rompió el vidrio, pero el gerente les negó el acceso a las imágenes.

¡Delincuentes in fraganti!

En julio de este 2025, un grupo de presuntos delincuentes fue sorprendido in fraganti cuando sacaban artículos de una camioneta estacionada en el mismo supermercado.

En las imágenes de un video compartido en redes, se puede ver que dos de los presuntos delincuentes se encuentran a bordo de una camioneta Voyager con placas de circulación ME-389-A, mientras un cómplice con playera en color guindo, saca diversos artículos de la cajuela de un vehículo.

La camioneta de los delincuentes se colocó de manera estratégica para que el hombre no tuviera dificultad para cargar los artículos robados en la camioneta.

Después de cometido el presunto robo, las personas se alejaron con rumbo desconocido.

Un mes después de este hurto, fueron detenidos dos de los presuntos delincuentes identificados como Juan Martín V., de 59 años y Édgar Alejandro C., de 35 años de edad.