VIDEO: Revelan posibles causas del despido de chofer decorador

La difusión del video provocó reacciones divididas: unos recordaron su labor decorativa y otros señalaron la importancia de cumplir con los lineamientos

Un video difundido recientemente en Facebook reavivó el caso de Edgar Díaz, chofer de rutas urbanas en Monterrey que durante más de dos décadas se hizo conocido por decorar su unidad en fechas festivas. La grabación muestra al conductor mientras trabaja fumando, utilizando el teléfono celular y aceptando pagos en efectivo, prácticas que están prohibidas por los reglamentos del transporte público.

La publicación del material audiovisual generó conversación en redes sociales, ya que ocurrió después de que se confirmara que Díaz fue despedido tras 24 años de servicio. El video se convirtió en un nuevo elemento dentro de una historia que previamente se había viralizado por un motivo distinto: la tradición del chofer de ambientar su camión para alegrar el trayecto de los usuarios.

¿Por qué despidieron al chofer que decoraba su camión en Monterrey?

En las imágenes compartidas en Facebook se observa al chofer durante su jornada laboral incurriendo en acciones que contravienen las normas internas de las rutas urbanas. Entre ellas, el uso del celular mientras conduce, fumar dentro de la unidad y recibir pagos en efectivo, cuando el sistema establece otros métodos de cobro.

La difusión del video provocó reacciones divididas entre usuarios que recordaban su labor decorativa y quienes señalaron la importancia de cumplir con los lineamientos de seguridad para el transporte público.

¿Quién es Edgar Díaz? Chofer que decoró su unidad durante 24 años de servicio

Antes de este episodio, Edgar Díaz se había ganado el reconocimiento de pasajeros regiomontanos por transformar su camión en cada festividad del año. De acuerdo con testimonios recabados, el conductor invertía entre ocho y diez horas de su tiempo personal para preparar cada ambientación.

Su iniciativa comenzó en Navidad, cuando se disfrazó de Santa Claus y entregó dulces y piñatas. Posteriormente, extendió la idea a otras fechas como el Día del Niño, Halloween, Día de Muertos, 14 de febrero y fiestas patrias, incorporando música, disfraces y obsequios sencillos para los pasajeros.

Entre las decoraciones más recordadas se encuentran la de Independencia de México, con banderas, guirnaldas y globos tricolores; Halloween, donde incluso se caracterizó como “La Monja”; y el Día del Niño, cuando apareció vestido como personajes populares y repartió pelotas y dulces.

Estas acciones hicieron que su imagen circulara en plataformas digitales, donde usuarios compartían fotografías y videos de la experiencia dentro del camión.