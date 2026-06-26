Video revela presunto feminicidio en Santa Catarina

El vehículo sale en reversa de un cajón de estacionamiento y, cuando la mujer se encuentra frente a la unidad, el conductor acelera y la embiste

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La investigación por la muerte de una mujer originaria de Coahuila dio un giro contundente luego de que saliera a la luz un video de seguridad en el que se observa el momento en que su pareja la atropella dentro del estacionamiento del complejo habitacional Murania, en el municipio de Santa Catarina.

En las imágenes, a las que se tuvo acceso Info 7, se aprecia a un hombre salir de un cajón de estacionamiento a bordo de un vehículo y avanzar hasta impactar a la mujer, identificada como Gory Doris Salas López, de 38 años originaria de Saltillo, Coahuila.

Tras el hecho, la versión inicial presentada por su pareja, señalaba que la mujer había sufrido una caída por las escaleras del inmueble, argumento con el que fue trasladada para recibir atención médica. Sin embargo, con el avance de las indagatorias, esa declaración comenzó a desmoronarse.

Fuentes cercanas al caso señalaron que las lesiones detectadas en el cuerpo de la víctima no coincidían completamente con una caída accidental, lo que llevó a peritos y agentes ministeriales a profundizar en la mecánica de los hechos.

La mujer permaneció horas hospitalizada en un hospital privado ubicado en la colonia Balcones de Galerías, donde finalmente murió durante la noche debido a la gravedad de sus heridas.

Los hechos que son investigados ocurrieron el pasado martes 16 de junio en el complejo Murania Departamentos, específicamente en la Torre 1.

Como parte de las diligencias, autoridades aseguraron una camioneta BMW y una Porsche Cayenne, vehículos que fueron sometidos a análisis periciales para determinar si guardan relación con las lesiones de la víctima.

Derivado de las inconsistencias detectadas en las declaraciones y de los nuevos indicios recabados, José Antonio N fue detenido para continuar con las investigaciones correspondientes y esclarecer si la muerte de Gory Doris fue resultado del hecho capturado en cámaras.